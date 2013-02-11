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Descontinuado

Sistema micro de música

DCB852/10

3.5

| (6) Críticas

A sedução do som

Esteja na moda com este sistema micro de som Hi-Fi da Philips. Desfrute da rádio DAB+ nítida e sem interferências, com controlo total através da aplicação DigitalRadio gratuita e recursos visuais ricos via RadioVIS. Reproduza CD e dispositivos portáteis via USB ou MP3 Link.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

A sedução do som

  • Base para iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Potência de saída total de 30 W RMS

Potência de saída total de 30 W RMS

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Aplicação DigitalRadio gratuita com RadioVIS e controlo de DAB+/FM

Sintonize os extras da rádio com o RadioVIS – uma funcionalidade poderosa fornecida pela RadioDNS, uma organização que liga as estações DAB à Internet. Com o RadioVIS, a rádio transforma-se numa experiência mais rica com conteúdos da Internet em tempo real. Este determina como a informação da Web é adicionada à função da rádio, fornecendo-lhe emissões DAB acompanhadas por apresentações de imagens vivas de notícias, actualizações de trânsito, publicidade e muito mais, aprofundando as informações que as estações de rádio fornecem. Para desfrutar do RadioVis, basta visitar a App Store da Apple e transferir a aplicação DigitalRadio gratuita da Philips. A aplicação também lhe oferece um controlo total de todas as rádios DAB+ e FM.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.5

de 5

6

Críticas

3

11/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for what i we wanted

wanted a nice inexpensive unit for the kitchen. BOught this on demo. Loved it. as for two much bass there are setting profiles if you read the manual. Mine works with ipad two no issues. and mu i pad. i also like the cd and usb in and 3.5 mm Sound is good for the kitchen and bass boom is easily sorted by moving it away from the wall. Well done Phillips you finally come up with what i want since my 1980s boom box

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23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound, not sure about the "wood" effect

Extremely good sound that is never harsh or unpleasant, unlike some rivals. You can have it on in the background and when you notice it, you always think "that sounds good". And the sound is the most important thing in a music system, surely. My wife is not keen on the wooden finish which either looks old-fashioned or retro depending on your point if view. DAB reception is much better than a portable DAB radio we have in the kitchen, even using the built-in aerial, and a co-ax lead is supplied so you can use an external aerial if needed.

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02/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent combination radio cd etc but let down by outmoded remote control

Excellent combination dab radio cd iPhone but the remote is not user friendly. Several refinements in the remote control should have undertaken 1. Volume control button should be larger as these are the most used 2. Keying in a number for the radio presets and pressing enter is far easier than scrolling through all the preset numbers 3 . Instruction manual has an error in dab preset set up which was frustrating to unravel on day one Overall the machine needs a remote control upgrade

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