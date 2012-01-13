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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

DCM186/12

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Ligue à alimentação - e a um som rico - quando colocar na base e carregar o seu iPod/iPhone neste sistema micro da Philips. O Dynamic Bass Boost irá cativar a sua audição, enquanto o seu acabamento elegante e compacto irá melhorar qualquer espaço e atrair os seus sentidos.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • Base para iPod/iPhone

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Especificações técnicas

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Críticas

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recomendam este produto

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13/01/2012

France

France

Simplicité et performance de ce produit

Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM186 Microchaîne classique

Sim, recomendo este produto

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