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Descontinuado
Sistema de som que se adapta à sua casa
Coloque o seu iPod/iPhone/iPad na base ou ligue outros dispositivos via USB Directo - e desfrute dos graves vibrantes da tecnologia wOOx. Concebido de forma inteligente com opções de montagem na parede, este sistema micro de música Philips DCM3060/12 fornece um som brilhante com estilo.
Base para iPod/iPhone/iPad
40 W
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
3.9
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3060 Microcadena
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Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3060 Sistema musicale micro
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Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
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Esta avaliação foi feita para DCM3060 Mini Stereoanlage
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