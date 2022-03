Faça exercício com o seu iPod

Quer esteja a praticar exercício físico ou simplesmente a passear, pretende levar o iPod consigo -- e a capa Action Jacket é a solução tudo-em-um. Utilize-a com a fita para o braço ajustável enquanto pratica exercício e prenda-a com o clipe no cinto ou na alça da mala depois do exercício. Ver todas as vantagens