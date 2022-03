Para reproduzir, carregar e instalar o iPod no automóvel

Desfrute do seu iPod através do auto-rádio do seu automóvel com este inteligente TransDock. O IntelliTune de um só toque encontra a frequência ideal para transmitir o iPod através do rádio FM do seu automóvel. Serve de base de suporte e de carga do iPod e pode ser rodado para um posicionamento prático. Ver todas as vantagens