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Descontinuado
Escova TriActive
Escova TriActive
O compartimento para pó de 3 L maximiza o potencial do saco para o pó s-bag clássico, garantindo assim um desempenho duradouro.
O tubo leve em alumínio do aspirador permite uma utilização e um transporte confortáveis. O tubo telescópico de 2 peças pode ser ajustado facilmente para a sua altura preferida.
Esta pega com formato ergonómico permite uma utilização cómoda. O seu design extra longo permite-lhe um maior alcance, para poder limpar facilmente áreas difíceis de alcançar.
4.2
de 5
53
Críticas
86%
recomendam este produto
princesspoly
26/04/2020
France
Ce produit est excellent !
puissance, durabilité, bonne qualité du matériau, excellent rapport qualité prix
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Esta avaliação foi feita para PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac
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Chipiedunet
04/02/2016
France
Comprador verificado
Aspirateur petit mais costaud.
Petit aspirateur que j'ai acheté pour le studio de mon fils qui est étudiant.. Il l'a adopté tout de suite. Aspirateur puissant, emballage qualitatif avec de nombreux accessoires. Évidement il ne possède pas la technologie d'aspirateurs plus haut de gamme, pas possible de faire varier la puissance par exemple. Si vous avez besoin d'un petit aspirateur, à acheter les yeux fermés.
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Cami75
28/02/2018
Nederland
Comprador verificado
Een stofzuiger die de Philips merk naam verdient
Tevreden over de functionering van de stofzuiger , zijn kracht ,flexibiliteit en compacte vorm ... " Noblesse oblige" daarom na 18 jaar trouwe dienst ,weer een Philips gekocht , dit apparat dus ! Jammer dat de hulp stukken geen plaats meer hebben in het stang ..
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Esta avaliação foi feita para PowerLife FC8322/09-stofzuiger met zak
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