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Descontinuado

PowerLifeAspirador com saco

FC8322/09

4.2
| (53) Críticas | 86% recomendam este produto
Desempenho máximo
O novo Philips PowerLife apresenta um desempenho máximo de limpeza graças à escova TriActive exclusiva, concebida para uma eliminação do pó de alta eficácia.
Ver todos os benefícios

Menor consumo de energia

Desempenho máximo

  • Escova TriActive

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Compartimento para pó de 3 L e s-bag para um desempenho duradouro

Compartimento para pó de 3 L e s-bag para um desempenho duradouro

O compartimento para pó de 3 L maximiza o potencial do saco para o pó s-bag clássico, garantindo assim um desempenho duradouro.

Limpeza confortável graças ao tubo leve em alumínio

Limpeza confortável graças ao tubo leve em alumínio

O tubo leve em alumínio do aspirador permite uma utilização e um transporte confortáveis. O tubo telescópico de 2 peças pode ser ajustado facilmente para a sua altura preferida.

Chegue a todos os cantos graças a esta pega ergonómica extra longa

Chegue a todos os cantos graças a esta pega ergonómica extra longa

Esta pega com formato ergonómico permite uma utilização cómoda. O seu design extra longo permite-lhe um maior alcance, para poder limpar facilmente áreas difíceis de alcançar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

53

Críticas

86%

recomendam este produto

1

26/04/2020

France

France

Ce produit est excellent !

puissance, durabilité, bonne qualité du matériau, excellent rapport qualité prix

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Esta avaliação foi feita para PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

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04/02/2016

France

France

Comprador verificado

Aspirateur petit mais costaud.

Petit aspirateur que j'ai acheté pour le studio de mon fils qui est étudiant.. Il l'a adopté tout de suite. Aspirateur puissant, emballage qualitatif avec de nombreux accessoires. Évidement il ne possède pas la technologie d'aspirateurs plus haut de gamme, pas possible de faire varier la puissance par exemple. Si vous avez besoin d'un petit aspirateur, à acheter les yeux fermés.

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28/02/2018

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Een stofzuiger die de Philips merk naam verdient

Tevreden over de functionering van de stofzuiger , zijn kracht ,flexibiliteit en compacte vorm ... " Noblesse oblige" daarom na 18 jaar trouwe dienst ,weer een Philips gekocht , dit apparat dus ! Jammer dat de hulp stukken geen plaats meer hebben in het stang ..

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Esta avaliação foi feita para PowerLife FC8322/09-stofzuiger met zak

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