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Descontinuado
FWM185/12
Ouça os seus CD MP3 favoritos com som rico
Desfrute sem limites com as suas faixas de música em CD / MP3 / WMA durante cerca de 10 horas no FWM185. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu leitor portátil - com USB directo e entrada para leitor de MP3.
Reprodução CD MP3
USB Directo
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
0
3.7
de 5
6
Críticas
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Funcionário da Philips
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Pontos positivos
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Pontos negativos
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Esta avaliação foi feita para FWM185 Mini-HiFi-systeem
Data de utilização 2018-03-06
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Data de utilização 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM185 Mini-HiFi-systeem
Sim, recomendo este produto
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Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM185 Minichaîne hi-fi
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