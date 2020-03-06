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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FWM185/12

3.7

| (6) Críticas

Ouça os seus CD MP3 favoritos com som rico

Desfrute sem limites com as suas faixas de música em CD / MP3 / WMA durante cerca de 10 horas no FWM185. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu leitor portátil - com USB directo e entrada para leitor de MP3.

Ver todos os benefícios

com reprodução por USB Directo

Ouça os seus CD MP3 favoritos com som rico

  • Reprodução CD MP3

  • USB Directo

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

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10 horas de música no CD de MP3

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MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Sintonizador AM/FM para desfrutar de rádio

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Críticas

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3.7

de 5

6

Críticas

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Funcionário da Philips

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Pontos positivos

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Pontos negativos

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Esta avaliação foi feita para FWM185 Mini-HiFi-systeem

Data de utilização 2018-03-06

Esta avaliação foi feita para FWM185 Mini-HiFi-systeem

Data de utilização 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

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22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

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Esta avaliação foi feita para FWM185 Minichaîne hi-fi

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