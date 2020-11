Sanduíches saborosas de forma simples

Tostas torradas na perfeição sempre que desejar com esta sanduicheira de alta temperatura e alta potência com placas de corte e vedação para fechar os ingredientes no interior. Mais fácil de utilizar com o sistema de bloqueio fácil e mais fácil de arrumar com a opção de arrumação vertical compacta. Ver todas as vantagens