Óptimas torradas tanto com pão fresco como congelado

Consiga uma excelente torrada independentemente do pão ser fresco ou congelado com esta torradeira compacta. Está equipada com uma plataforma de aquecimento aumentada para uma torragem uniforme, uma opção para descongelar e tostar directamente pão congelado e com controlo de torragem variável para as suas preferências individuais. Ver todas as vantagens