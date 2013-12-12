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  • Crie os mais modernos penteados para cada ocasião
  • Crie os mais modernos penteados para cada ocasião
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  • Crie os mais modernos penteados para cada ocasião

Descontinuado

Modelador multiusos

HP4698/01

4.2
| (20) Críticas | 80% recomendam este produto
Crie os mais modernos penteados para cada ocasião
Quer contar quantas formas existem para conseguir penteados fantásticos? O SalonMultistylist 10 em 1 tem dez versáteis acessórios modeladores em cerâmica. Perfeitos para criar todos os penteados que possa imaginar… e muito mais.
Ver todos os benefícios

SalonMultistylist 10 em 1

Crie os mais modernos penteados para cada ocasião

  • 10 acessórios

  • Cerâmica

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.

Acessório do alisador para criar um belo cabelo liso

As placas cerâmicas deslizam pelo seu cabelo sem esforço, proporcionado-lhe um cabelo liso e brilhante perfeito.

10 acessórios diferentes para versatilidade ilimitada de modelação

Todos os penteados que imaginar são possíveis com os versáteis acessórios de modelação. Seja criativa!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

20

Críticas

80%

recomendam este produto

1

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Multi-Styler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Multi-Styler

02/02/2012

France

France

Excellent produit

il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Brosse multi-styles

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Brosse multi-styles

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Multi-styler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Multi-styler

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