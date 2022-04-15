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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
HP4891/00
Descontinuado
Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?
A função ION no meu secador Philips é perigosa?
Como funciona o jacto de ar frio no meu secador Philips?
O meu modelador de cabelo Philips contém amianto?
Como utilizar os acessórios com o secador Philips?
Como posso limpar o meu modelador Philips?
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