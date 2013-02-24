ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Cadastre-se agora

Garanta acesso antecipado à nossa Black Friday

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia de produto único

Descontinuado

SalonDry ControlSecador

HP4982/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

O secador proporciona-lhe o resultado que pretende

Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. 2000 W de potência de secagem profissional, tratamento iónico e numerosas regulações garantem óptimos resultados – secar para modelar.

Ver todos os benefícios

SalonDry Control

O secador proporciona-lhe o resultado que pretende

  • 2000 W

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2000 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

O concentrador do secador de cabelo actua direccionando o fluxo de ar através da abertura para áreas específicas. Isto resulta em modelações precisas e é óptimo para retoques ou para concluir um penteado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis