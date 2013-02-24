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Descontinuado
O secador proporciona-lhe o resultado que pretende
Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. 2000 W de potência de secagem profissional, tratamento iónico e numerosas regulações garantem óptimos resultados – secar para modelar.
2000 W
Este secador profissional de 2000 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
O concentrador do secador de cabelo actua direccionando o fluxo de ar através da abertura para áreas específicas. Isto resulta em modelações precisas e é óptimo para retoques ou para concluir um penteado.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
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