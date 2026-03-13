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Em que situações posso utilizar o batedor da minha varinha Philips?
Os ingredientes duros podem danificar a minha varinha Philips?
Posso substituir a lâmina da minha varinha da Philips?
Posso picar cubos de gelo com a minha varinha Philips?
Posso colocar alimentos duros na minha picadora Philips?
As cebolas transformam-se numa polpa húmida ao picar com a minha picadora da Philips
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A minha varinha Philips não liquidifica como deveria