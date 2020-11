O design perfeito para qualquer cozinha

Esta é a liquidificadora mais compacta do mundo. As ranhuras grandes para arrumação do copo sobre a base da liquidificadora Philips, permitem que esta tenha metade do tamanho das liquidificadoras normais. O seu desempenho é igualmente impressionante, com a lâmina em estrela, de 5 folhas e o motor de 400 W Ver todas as vantagens