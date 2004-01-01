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Os componentes amovíveis da máquina para fazer massa e noodles Philips Viva são facilmente desmontados, limpos e colocados de volta.
A máquina para fazer massa e noodles Philips Viva não só permite misturar, amassar e produzir de forma rápida e automática, como também garante uma boa textura e sabor à massa e aos noodles.
A arrumação inteligente incorporada para os discos e para o cabo de alimentação permite-lhe manter a sua cozinha sempre arrumada e organizada.
Tem um design compacto e uniforme. Pode mantê-la na bancada ou guardar no armário sem ocupar muito espaço.
A máquina é acompanhada por um livro de receitas criado por especialistas culinários, proporcionando-lhe inspiração para massas e noodles caseiros frescos e deliciosos.
Para criar as suas formas de massa preferidas, basta encaixar um dos discos para modelar na máquina. A máquina inclui 4 discos clássicos para esparguete, penne, fettuccine e lasanha. Os discos de especialista permitem um processo duplo de produção para garantir massa e noodles suaves, consistentemente.
Massa caseira mais fácil. Agora, com a máquina para fazer massa totalmente automática da Philips, pode preparar massa e noodles frescos quando quiser, já que a sua nova máquina faz todo o trabalho difícil.
Ao utilizar massas diferentes, por exemplo, trigo integral, aveia e espelta, pode tornar a sua massa favorita mais saudável. Faça massas tradicionais, massas para crianças ou mesmo massas sem glúten. Além disso, pode adicionar mais sabores, utilizando vários sumos vegetais, como de cenoura, beterraba ou espinafre.
O tubo comprido de amassar garante um processo de amassar otimizado, o que resulta numa massa suave e fofa.
O tubo de amassar com design único conta com diversas saliências inclinadas. A varinha misturadora garante que a farinha e o líquido são misturados de forma uniforme e consistente em todos os cantos da câmara de mistura.
Acessórios
Design
Peso e dimensões
Especificações gerais
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