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      Peças amovíveis para montagem e limpeza fáceis

      Peças amovíveis para montagem e limpeza fáceis

      Os componentes amovíveis da máquina para fazer massa e noodles Philips Viva são facilmente desmontados, limpos e colocados de volta.

      Amassa automaticamente e produz uma variedade de massas

      Amassa automaticamente e produz uma variedade de massas

      A máquina para fazer massa e noodles Philips Viva não só permite misturar, amassar e produzir de forma rápida e automática, como também garante uma boa textura e sabor à massa e aos noodles.

      Gaveta de arrumação integrada para os discos e para o cabo de alimentação

      Gaveta de arrumação integrada para os discos e para o cabo de alimentação

      A arrumação inteligente incorporada para os discos e para o cabo de alimentação permite-lhe manter a sua cozinha sempre arrumada e organizada.

      Tamanho compacto para se adaptar na perfeição à sua cozinha

      Tamanho compacto para se adaptar na perfeição à sua cozinha

      Tem um design compacto e uniforme. Pode mantê-la na bancada ou guardar no armário sem ocupar muito espaço.

      Livro de receitas gratuito cheio de ideias inspiradoras

      Livro de receitas gratuito cheio de ideias inspiradoras

      A máquina é acompanhada por um livro de receitas criado por especialistas culinários, proporcionando-lhe inspiração para massas e noodles caseiros frescos e deliciosos.

      4 tipos de massa clássicos, incluindo esparguete, penne, fettuccine

      4 tipos de massa clássicos, incluindo esparguete, penne, fettuccine

      Para criar as suas formas de massa preferidas, basta encaixar um dos discos para modelar na máquina. A máquina inclui 4 discos clássicos para esparguete, penne, fettuccine e lasanha. Os discos de especialista permitem um processo duplo de produção para garantir massa e noodles suaves, consistentemente.

      Faça 450 gramas de massa e noodles frescos em apenas 18 minutos

      Massa caseira mais fácil. Agora, com a máquina para fazer massa totalmente automática da Philips, pode preparar massa e noodles frescos quando quiser, já que a sua nova máquina faz todo o trabalho difícil.

      Adicione os seus ingredientes favoritos para um toque pessoal

      Ao utilizar massas diferentes, por exemplo, trigo integral, aveia e espelta, pode tornar a sua massa favorita mais saudável. Faça massas tradicionais, massas para crianças ou mesmo massas sem glúten. Além disso, pode adicionar mais sabores, utilizando vários sumos vegetais, como de cenoura, beterraba ou espinafre.

      O tubo comprido de amassar torna a massa suave e fofa

      O tubo comprido de amassar garante um processo de amassar otimizado, o que resulta numa massa suave e fofa.

      Uma varinha misturadora com design único para misturar a massa

      O tubo de amassar com design único conta com diversas saliências inclinadas. A varinha misturadora garante que a farinha e o líquido são misturados de forma uniforme e consistente em todos os cantos da câmara de mistura.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Incluído
        • Ferramenta de limpeza
        • Copo medidor
        • Folheto de receitas

      • Design

        Cor
        Branco

      • Peso e dimensões

        Dimensões da embalagem (CxLxA)
        400 x 230 x 323  mm

      • Especificações gerais

        Características do produto
        • Lavável na máquina de lavar loiça
        • Bloqueio de segurança

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