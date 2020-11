Rápido, fresco e divertido

A nova mini liquidificadora da Philips ajuda-o a preparar receitas diferentes, como cremes, batidos, sopas, molhos, cocktails… Agora, graças à sua prática garrafa "On the Go", pode desfrutar de todas as suas bebidas favoritas preparadas pela liquidificadora onde quer que esteja. Desfrute! Ver todas as vantagens