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Liquidificadora Flip&Juice™Liquidificadora alta veloc. com módulo de espremedor

HR3770/00

4.6
| (273) Críticas | 94% recomendam este produto
Misturar, inverter e fazer sumo.
A nova liquidificadora Flip & Juice™ da Philips é composta por um jarro com um design revolucionário e sistema de filtro integrado, sendo capaz de criar sumos líquidos e com muita polpa, assim como batidos cremosos e manteigas de frutos secos espessas. Mantenha a família feliz com a melhor variedade de texturas.
Ver todos os benefícios

Sumos líquidos e com muita polpa com tecnologia Flip & Juice™

Misturar, inverter e fazer sumo.

  • Tecnologia Flip & Juice™

  • Tecnologia ProBlend Ultra

  • Aplicação HomeID

  • Programas de seleção rápida

  • Programa de limpeza rápida

Sumos líquidos e com muita polpa com tecnologia Flip & Juice™

Sumos líquidos e com muita polpa com tecnologia Flip & Juice™

A nova liquidificadora Flip & Juice da Philips é a nossa primeira liquidificadora de alta velocidade com módulo de espremedor. Graças ao design revolucionário do jarro e ao filtro integrado, obtenha a bebida com uma textura ajustada às preferências da sua família. Desde batidos cremosos a sumos líquidos ou com muita polpa, a nossa liquidificadora mais avançada oferece a maior variedade. Combina liquidificação e produção de sumos numa só solução, poupando espaço na cozinha.

Tecnologia ProBlend Ultra

Tecnologia ProBlend Ultra

A tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funcionalidades concebidas especificamente para funcionar em conjunto e na perfeição, proporcionando a melhor variedade de sabor e textura sempre ao seu gosto.

Jarro ProBlend Ultra orientando os ingredientes de volta para o fluxo

Jarro ProBlend Ultra orientando os ingredientes de volta para o fluxo

O jarro ProBlend Ultra foi concebido com nervuras únicas para orientar continuamente os ingredientes de volta para o fluxo de liquidificação, de modo a que todos os ingredientes estejam na área das lâminas para ótimos resultados de liquidificação

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

273

Críticas

94%

recomendam este produto

12/09/2024

España

España

Extremely powerful!

This device is really extremely powerful, you will be amazed. It makes quite some noise BUT that is no problem and forgivable because it only needs 30 seconds to 1 minute to get everything smoothly blended. It stands firmly on an even kitchen-worktop through its 4 suction-cups and is easy to clean.

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/10 Batidora de alta velocidad

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/10 Batidora de alta velocidad

11/12/2023

España

España

Fantástica

Recomiendo muchisimo este producto que llevo usando más de un mes y sin duda es la mejor que he tenido

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/00 Batidora de alta velocidad

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/00 Batidora de alta velocidad

04/12/2023

España

España

Maravillosa

A mis hijas les encanta la textura que le da a los zumitos de frutas naturales que hace.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Batidora Flip&Juice™ HR3770/00 Batidora de alta velocidad con doble función

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Esta avaliação foi feita para Batidora Flip&Juice™ HR3770/00 Batidora de alta velocidad con doble función

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