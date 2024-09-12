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Tecnologia Flip & Juice™
Tecnologia ProBlend Ultra
Aplicação HomeID
Programas de seleção rápida
Programa de limpeza rápida
A nova liquidificadora Flip & Juice da Philips é a nossa primeira liquidificadora de alta velocidade com módulo de espremedor. Graças ao design revolucionário do jarro e ao filtro integrado, obtenha a bebida com uma textura ajustada às preferências da sua família. Desde batidos cremosos a sumos líquidos ou com muita polpa, a nossa liquidificadora mais avançada oferece a maior variedade. Combina liquidificação e produção de sumos numa só solução, poupando espaço na cozinha.
A tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funcionalidades concebidas especificamente para funcionar em conjunto e na perfeição, proporcionando a melhor variedade de sabor e textura sempre ao seu gosto.
O jarro ProBlend Ultra foi concebido com nervuras únicas para orientar continuamente os ingredientes de volta para o fluxo de liquidificação, de modo a que todos os ingredientes estejam na área das lâminas para ótimos resultados de liquidificação
4.6
de 5
273
Críticas
94%
recomendam este produto
Smooth-Tony
12/09/2024
España
Extremely powerful!
This device is really extremely powerful, you will be amazed. It makes quite some noise BUT that is no problem and forgivable because it only needs 30 seconds to 1 minute to get everything smoothly blended. It stands firmly on an even kitchen-worktop through its 4 suction-cups and is easy to clean.
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/10 Batidora de alta velocidad
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/10 Batidora de alta velocidad
Rocío8711
11/12/2023
España
Fantástica
Recomiendo muchisimo este producto que llevo usando más de un mes y sin duda es la mejor que he tenido
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/00 Batidora de alta velocidad
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HR3760/00 Batidora de alta velocidad
Pitu82
04/12/2023
España
Maravillosa
A mis hijas les encanta la textura que le da a los zumitos de frutas naturales que hace.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Batidora Flip&Juice™ HR3770/00 Batidora de alta velocidad con doble función
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Batidora Flip&Juice™ HR3770/00 Batidora de alta velocidad con doble función