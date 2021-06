Surround quando desejar - altifalantes surround sem fios amovíveis

Mergulhe os seus sentidos em som surround excelente sempre que desejar. Basta remover os altifalantes surround sem fios da unidade principal do SoundBar e colocá-los no fundo da sala para obter a experiência total de som surround 5.1 para os seus jogos e filmes. Quando a acção terminar, basta voltar a colocar os altifalantes para voltar utilizar o seu SoundBar elegante para música e programas de TV. Utilizando uma tecnologia de áudio sem fios patenteada e altifalantes surround que funcionam numa frequência exclusiva, não há quaisquer interferências de rede. O resultado é um sistema surround completamente sem fios com uma qualidade de áudio sem perdas para tanto música, como filmes