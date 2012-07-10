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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3531/12

3.5

| (8) Críticas

Som surround poderoso

Traga o poder do cinema para sua casa! Aumente o volume da sua experiência de entretenimento em casa com os diafragmas expostos de altifalantes que oferecem um som surround poderoso e aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI para imagens com uma qualidade próxima do HD.

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de altifalantes compactos

Som surround poderoso

  • DVD

Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

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Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

8

Críticas

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

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Esta avaliação foi feita para HTS3531 5.1 Home theatre

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11/09/2011

Deutschland

Deutschland

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Esta avaliação foi feita para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2012

France

France

Dommage que le coloris noir est imposé et que la couleur silver n'existe plus

j'ai choisi ce produit car il est le seul à ne pas etre pourvu de prises hp specifiques, ce qui autorise alors l'utilisation des autres enceintes philips de meme impedance et de même puissance qui sont déjà intégrées (avec les fils!!!!) sous la tapisserie , en respectant les polarités bien évidemment En effet le concept d'un produit devrait, à mon sens aussi tenir compte du besoin pour l'acheteur d'utiliser l'equipement sur une installation de cables HP déjà intégrés !! or cela ne semble pas etre pris en compte notemment pour la garantie

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Esta avaliação foi feita para HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes

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