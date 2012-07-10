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Descontinuado
HTS3531/12
Som surround poderoso
Traga o poder do cinema para sua casa! Aumente o volume da sua experiência de entretenimento em casa com os diafragmas expostos de altifalantes que oferecem um som surround poderoso e aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI para imagens com uma qualidade próxima do HD.
DVD
-
Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.
3.5
de 5
8
Críticas
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3531 5.1 Home theatre
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seeyaa
11/09/2011
Deutschland
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Esta avaliação foi feita para HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
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F5NC
16/07/2012
France
Dommage que le coloris noir est imposé et que la couleur silver n'existe plus
j'ai choisi ce produit car il est le seul à ne pas etre pourvu de prises hp specifiques, ce qui autorise alors l'utilisation des autres enceintes philips de meme impedance et de même puissance qui sont déjà intégrées (avec les fils!!!!) sous la tapisserie , en respectant les polarités bien évidemment En effet le concept d'un produit devrait, à mon sens aussi tenir compte du besoin pour l'acheteur d'utiliser l'equipement sur une installation de cables HP déjà intégrés !! or cela ne semble pas etre pris en compte notemment pour la garantie
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes
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