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Descontinuado
HTS5561/12
Desfrute de cinema em casa poderoso com altifalantes angulares 3D
Maximize a sua experiência de som do cinema em casa com altifalantes angulares dinâmicos 3Direccionais! Reproduza todos os conteúdos de entretenimento preferidos - incluindo Blu-ray 3D - neste sistema de cinema em casa inovador HTS5561 da Philips.
Blu-ray 3D
Compatível com iPod/iPhone
Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.
Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.
Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.
3.5
de 5
25
Críticas
Donv8063
09/10/2011
France
Puissance, qualité de son et d'image ... du Philips
Pas moyen de regretter mon achat, je reste un grand Fan de Philips. Couplé à un TV Philips 32PFL5405, la seule télécommande du TV permet de piloter le Home-cinéma avec grande facilité grace au port HDMI-ARC. Le son est vraiment epoustouflant que ce soit à la simple lecture de Mp3, des pistes Dolby et DTS des DVD et Blu-ray ou lorsque que j'utilise ma console de jeux. Que ce soit a faible ou fort volume, le son est équilibré et la qualité du son reste irréprochable jusqu'au maximum. Le traitement des differents codec audio et video est excellent. Mon seul regret est qu'il manque un second port USB à l'arrière pour laisser, par exemple, un disque dur branché en permanence.
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Esta avaliação foi feita para HTS5561 Home Cinéma 5 enceintes
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Cor78
01/10/2012
Nederland
Comprador verificado
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
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Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
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O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com todos os outros televisores Philips.
Para verificar se o Video on Demand está disponível no seu país, visite www.philips.com/blu-ray.