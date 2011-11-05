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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS5590/12

3.7

| (11) Críticas

Obcecado pelo som

Maximize a sua experiência de som do cinema em casa com altifalantes angulares dinâmicos 3Direccionais! Reproduza todos os conteúdos de entretenimento preferidos - incluindo Blu-ray - no sistema de cinema em casa inovador da série 5000 da Philips

Ver todos os benefícios

Experiência verdadeiramente cinematográfica com difusão de som uniforme

Obcecado pelo som

  • Altifalantes angulares 3D

  • Reprodução Blu-ray 3D

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão

Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão

Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

-

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

11

Críticas

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

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16/10/2011

France

France

EXCELLENT PRODUIT , UNE PUISSANCE ET UN SON EXCEPTIONNELLE

LE HOME CINEMA HTS5590 EST UN EXCELLENT PRODUIT CERTES UN PEU COMPLIQUER A INSTALLEZ LORSQUE L ON EST NOVICE , EST CE MALGRE UNE EXPLICATION SUR L'ECRAN DE TELEVISION ASSEZ POINTUE , UN PETIT GUIDE D 'INSTALLATION RAPIDE SERAI VIVEMENT SOUHAITEZ . sur le miens hélas un petit soucis materiel FONCTION PCM defaillante se qui peut arrivez a tout matériel ... le produit est de qualité exceptionnel mis a part ce petit soucis.

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Esta avaliação foi feita para HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes

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03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

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Esta avaliação foi feita para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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