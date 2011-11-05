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Descontinuado
HTS5590/12
Obcecado pelo som
Maximize a sua experiência de som do cinema em casa com altifalantes angulares dinâmicos 3Direccionais! Reproduza todos os conteúdos de entretenimento preferidos - incluindo Blu-ray - no sistema de cinema em casa inovador da série 5000 da Philips
Altifalantes angulares 3D
Reprodução Blu-ray 3D
Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.
Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.
-
3.7
de 5
11
Críticas
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5590 5.1 Home theater
Sim, recomendo este produto
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titeuf931402
16/10/2011
France
EXCELLENT PRODUIT , UNE PUISSANCE ET UN SON EXCEPTIONNELLE
LE HOME CINEMA HTS5590 EST UN EXCELLENT PRODUIT CERTES UN PEU COMPLIQUER A INSTALLEZ LORSQUE L ON EST NOVICE , EST CE MALGRE UNE EXPLICATION SUR L'ECRAN DE TELEVISION ASSEZ POINTUE , UN PETIT GUIDE D 'INSTALLATION RAPIDE SERAI VIVEMENT SOUHAITEZ . sur le miens hélas un petit soucis materiel FONCTION PCM defaillante se qui peut arrivez a tout matériel ... le produit est de qualité exceptionnel mis a part ce petit soucis.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes
Sim, recomendo este produto
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Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
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