ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto

Descontinuado

Cinema em casa 2.1

HTS7200/12

3.4

| (117) Críticas

Nitidez em todos os detalhes de som

Faça parte da nova experiência HD com este elegante sistema de cinema em casa para Blu-ray fabricado em alumínio e vidro. Tweeters de topo suave incorporados nestes altifalantes de alta qualidade proporcionam uma excelente nitidez de som. Ver filmes nunca mais será o mesmo.

Ver todos os benefícios

com reprodução de discos Blu-ray

Nitidez em todos os detalhes de som

  • Reprodução de discos Blu-ray

Tweeters de topo suave para som puro e nitidez de voz

Tweeters de topo suave para som puro e nitidez de voz

Os tweeters de topo suave reproduzem nitidamente frequências elevadas e médias que melhoram a clareza geral do som das colunas.

Dolby Virtual Speaker para som surround realista

Dolby Virtual Speaker para som surround realista

Dolby Virtual Speaker é uma tecnologia sofisticada de virtualização de áudio que produz som surround rico e imersivo a partir de um sistema de dois altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. A reprodução de DVD é melhorada ao expandir o ambiente de 2 canais. Em combinação com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais real. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

FullSound™ para dar vida à sua música MP3

FullSound™ para dar vida à sua música MP3

A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

117

Críticas

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Pontos positivos

Todo...

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Data de utilização 2018-06-12

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Data de utilização 2018-06-12

15/07/2012

France

France

produit fiable et esthétique

Ce home cinema est très facile à utiliser et produit un son riche et de qualité (graves et aigus réglables séparément, graves amples, très peu de distorsions) tout en étant esthétique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

18/10/2011

France

France

Très bon Produit

Très bon produit, le Son est excellent, le Design des hauts-parleurs a séduit tout mon entourage. Le lecteur Bluray lit parfaitement les Blurays du marché ainsi que les DVD. Rien à Redire.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis