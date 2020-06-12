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Descontinuado
HTS7200/12
Nitidez em todos os detalhes de som
Faça parte da nova experiência HD com este elegante sistema de cinema em casa para Blu-ray fabricado em alumínio e vidro. Tweeters de topo suave incorporados nestes altifalantes de alta qualidade proporcionam uma excelente nitidez de som. Ver filmes nunca mais será o mesmo.
Reprodução de discos Blu-ray
Os tweeters de topo suave reproduzem nitidamente frequências elevadas e médias que melhoram a clareza geral do som das colunas.
Dolby Virtual Speaker é uma tecnologia sofisticada de virtualização de áudio que produz som surround rico e imersivo a partir de um sistema de dois altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. A reprodução de DVD é melhorada ao expandir o ambiente de 2 canais. Em combinação com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais real. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.
A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.
3.4
de 5
117
Críticas
MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Pontos positivos
Todo...
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Data de utilização 2018-06-12
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-06-12
jyc58
15/07/2012
France
produit fiable et esthétique
Ce home cinema est très facile à utiliser et produit un son riche et de qualité (graves et aigus réglables séparément, graves amples, très peu de distorsions) tout en étant esthétique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes
Sim, recomendo este produto
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DADDY95
18/10/2011
France
Très bon Produit
Très bon produit, le Son est excellent, le Design des hauts-parleurs a séduit tout mon entourage. Le lecteur Bluray lit parfaitement les Blurays du marché ainsi que les DVD. Rien à Redire.
Sim, recomendo este produto
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