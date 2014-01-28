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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS7540/12

3.9

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Desfrute do poder total do cinema em sua casa

Este sistema permite imagens e som surround de alta definição num design elegante com acabamentos em alumínio de alta qualidade. Os altifalantes emitem um som surround de alta fidelidade que lhe proporciona uma experiência cinematográfica em sua casa.

Ver todos os benefícios

com reprodução de discos Blu-ray

Desfrute do poder total do cinema em sua casa

  • Reprodução de discos Blu-ray

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p

Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

2
1

28/01/2014

France

France

très bon produit

contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire

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Esta avaliação foi feita para HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

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15/05/2012

España

España

Tiene un sonido espectacular

Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.

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Esta avaliação foi feita para HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

Sim, recomendo este produto

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10/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.

Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.

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Esta avaliação foi feita para HTS7540 5.1 home cinema

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