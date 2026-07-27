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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX3042/00
2 cabeças
Utilize o bocal padrão para uma limpeza regular. Utiliza um único fluxo de água para remover detritos e limpar profundamente entre os dentes.
A escova inclinada fina e a ponta de guia facilitam a colocação correta. Posicione a ponta da escova imediatamente acima da linha das gengivas, prima suavemente para que a ponta da escova fique em contacto com a linha das gengivas e os dentes e deslize de um dente para o outro.
Críticas