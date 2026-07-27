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  • Um fluxo de água poderoso
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Descontinuado

Philips Sonicare F1 Standard nozzleIrrigador oral

HX3042/00

Um fluxo de água poderoso
Utilize o bocal padrão para uma limpeza regular. Utiliza um único fluxo de água para remover detritos e limpar profundamente entre os dentes.
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Para uma limpeza regular

Um fluxo de água poderoso

  • 2 cabeças

Escova padrão F1 para uma limpeza regular

Escova padrão F1 para uma limpeza regular

Utilize o bocal padrão para uma limpeza regular. Utiliza um único fluxo de água para remover detritos e limpar profundamente entre os dentes.

Ponta de guia assegura a colocação correcta

Ponta de guia assegura a colocação correcta

A escova inclinada fina e a ponta de guia facilitam a colocação correta. Posicione a ponta da escova imediatamente acima da linha das gengivas, prima suavemente para que a ponta da escova fique em contacto com a linha das gengivas e os dentes e deslize de um dente para o outro.

Especificações técnicas

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