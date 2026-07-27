Ponta de guia assegura a colocação correcta

A escova inclinada fina e a ponta de guia facilitam a colocação correta. Posicione a ponta da escova imediatamente acima da linha das gengivas, prima suavemente para que a ponta da escova fique em contacto com a linha das gengivas e os dentes e deslize de um dente para o outro.