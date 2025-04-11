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Política de devolução de 30 dias
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Embalagem de 2
Tamanho compacto
De encaixe
Limpeza adequada a crianças
A cabeça padrão da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 3 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também possui um revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho padrão maior para crianças a partir dos 7 anos.
A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar ao máximo o período de tempo limitado que os seus filhos passam a escovar os dentes enquanto constroem hábitos de higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de escovagem.
A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
4.6
de 5
150
Críticas
98%
recomendam este produto
Carolina1268
11/04/2025
Portugal
Parte da promoção
O produto oferece excelentes funcionalidades
Escolhi a for Kids para o meu filho pois as certas são macias, o material é de confiança, gosto de utilizar todos os dias pois foi a única que meu filho não reclama de dores ao escovar os dentes.
Pontos positivos
Macias
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
CristyN
01/04/2025
Portugal
Parte da promoção
Excelente performance
Pratica de trocar, qualidade bastante boa. A performance é espetacular!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
31/03/2025
Portugal
Parte da promoção
Excelente opção
Se está à procura de uma opção confiável e segura para a higiene bucal das crianças, esse pack de cabeças de escova é um ótimo investimento. A qualidade das cerdas e o design adaptado garantem uma escovagem eficaz e confortável. Apesar do preço um pouco mais alto, a durabilidade e a compatibilidade com a linha Sonicare justificam o custo.
Pontos positivos
Cerdas macias e delicadas,Tamanho adequado, Compatibilidade perfeita, Boa durabilidade
Pontos negativos
Preço um pouco elevado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual