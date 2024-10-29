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  • Dentes até 100% mais brancos em apenas uma semana*
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Descontinuado

Philips Sonicare W2 Optimal WhitePack de 4 recargas brancas de escovas Sonicare

HX6064/10

4.6
| (380) Críticas | 97% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Dentes até 100% mais brancos em apenas uma semana*
A cabeça da escova W2 Optimal White é perfeita para quem deseja ir além de uma limpeza profunda para remover manchas superficiais para um sorriso branco e radiante. Esta cabeça da escova também é ótima para manter um sorriso brilhante entre tratamentos de branqueamento profissionais
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Substituir a cada 3 meses para obter os melhores resultados

Dentes até 100% mais brancos em apenas uma semana*

  • Remove até 7 vezes mais placa bacteriana

  • Remoção das manchas até 100% mais eficaz

  • Cerdas com suavidade média

  • Compatível com todas as escovas de dentes exceto Philips One e Kids

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.

As cerdas em forma de diamante tornam os seus dentes 100% mais brancos em 1 semana

As cerdas em forma de diamante tornam os seus dentes 100% mais brancos em 1 semana

A zona central para remoção de manchas da DiamondClean, que dispõe de cerdas em forma de diamante muito agrupadas, remove as manchas de superfície causadas por alimentos e bebidas. Irá notar um sorriso até 100% mais branco*, em apenas 7 dias.

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos**

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos**

Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™**. A cabeça da escova Philips Sonicare W2 Optimal White sincroniza com a pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™**, selecionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para um branqueamento excecional. É só começar a escovar os dentes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

380

Críticas

97%

recomendam este produto

29/10/2024

Portugal

Portugal

Dentes mais limpos e saudáveis

As cabeças das escovas são muito boas e deixam os dentes limpos e saudáveis

Pontos positivos

Melhor lavagem e fácil de utilizar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica

20/10/2024

Portugal

Portugal

Muito úteis para substituir

São cabeças substituíveis ideais para trocar quando as anteriores ficam gastas. Muito boas!

Pontos positivos

Práticas e numerosas.

Pontos negativos

Nenhuma.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica

20/10/2024

Portugal

Portugal

Escova Philips para um sorriso mais branco

Está cabeça da escova da Philips é ideal para quem quer uma limpeza profunda, semelhante a ida ao um dentista, ajudando a remover manchas nos dentes. Dá também um brilho maior aos dentes. A forma da escova em diamante permite um maior acesso de escovagem a todo o sorriso. Suave tantos nos dentes como nas gengivas O seu encaixe permite uma fácil substituição da cabeça da escova na máquina.

Pontos positivos

Fácil utilização para um sorriso mais saudável

Pontos negativos

Não existe

Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica

Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™