Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX962K
HX9631/17
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana
Remoção das manchas até 100% mais eficaz
Cerdas com suavidade média
Compatível com todas as escovas de dentes exceto Philips One e Kids
As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.
A zona central para remoção de manchas da DiamondClean, que dispõe de cerdas em forma de diamante muito agrupadas, remove as manchas de superfície causadas por alimentos e bebidas. Irá notar um sorriso até 100% mais branco*, em apenas 7 dias.
Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™**. A cabeça da escova Philips Sonicare W2 Optimal White sincroniza com a pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™**, selecionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para um branqueamento excecional. É só começar a escovar os dentes.
4.6
de 5
380
Críticas
97%
recomendam este produto
Zega65
29/10/2024
Portugal
Parte da promoção
Dentes mais limpos e saudáveis
As cabeças das escovas são muito boas e deixam os dentes limpos e saudáveis
Pontos positivos
Melhor lavagem e fácil de utilizar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica
Red_Wings
20/10/2024
Portugal
Parte da promoção
Muito úteis para substituir
São cabeças substituíveis ideais para trocar quando as anteriores ficam gastas. Muito boas!
Pontos positivos
Práticas e numerosas.
Pontos negativos
Nenhuma.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica
LD_18
20/10/2024
Portugal
Parte da promoção
Escova Philips para um sorriso mais branco
Está cabeça da escova da Philips é ideal para quem quer uma limpeza profunda, semelhante a ida ao um dentista, ajudando a remover manchas nos dentes. Dá também um brilho maior aos dentes. A forma da escova em diamante permite um maior acesso de escovagem a todo o sorriso. Suave tantos nos dentes como nas gengivas O seu encaixe permite uma fácil substituição da cabeça da escova na máquina.
Pontos positivos
Fácil utilização para um sorriso mais saudável
Pontos negativos
Não existe
Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica
Esta avaliação foi feita para W2 Optimal White HX6068/12 Cabeças normais para escova de dentes sónica
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™