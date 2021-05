A função Color+ revela os objetos em cores reais (IRC>95)

Quanto mais elevado for o índice de reprodução de cores (IRC*), mais fácil é realizar uma inspeção rápida e precisa à carroçaria do seu automóvel. Pode inspecionar a zona de pintura, polimento, limpeza ou preparação como se estivesse a trabalhar ao ar livre num dia de sol brilhante. As lâmpadas com um valor de IRC baixo dão um aspeto pouco natural a algumas cores. As fontes de luz com um IRC igual ou superior a 90 permitem-lhe identificar diferenças de cor, como riscos na pintura, de forma rápida e simples.