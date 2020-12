Sistema Bass Reflex para graves nítidos, dinâmicos e equilibrados

A arquitectura posterior acústica fechada dispõe de um sistema Bass Reflex que inclui protecções para as orelhas com saídas posicionadas de forma estratégica. Estas regulam a pressão de ar dentro da câmara interior, proporcionando um ambiente controlado ao diafragma para uma resposta acústica optimizada. Em conjunto com a vedação do isolamento acústico, todos os detalhes do som natural são isolados e são fornecidos graves precisos e dinâmicos sem comprometer a nitidez do som.