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Descontinuado

FidelioAuscultadores com conector Lightning

M2L/00

3.7

| (3) Críticas

Som em alta resolução

Os auscultadores M2L fornecem o som característico da Fidelio em alta resolução, diretamente para o seu dispositivo iOS, sem distorção ou interferência, graças a um conector Lightning e ao conversor de digital-analógico incorporado. Desfrute de um som puro e detalhado em qualquer local, com estilo.

Ver todos os benefícios

Som em alta resolução

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções em espuma de memória deluxe

  • Totalmente dobrável

Diafragmas em neodímio de 40 mm optimizados para um som puro e autêntico

Diafragmas em neodímio de 40 mm optimizados para um som puro e autêntico

Todos os diafragmas do altifalante são seleccionados cuidadosamente, sintonizados e testados, antes de serem combinados de forma a garantir o som natural mais equilibrado. Os diagramas de 40 mm utilizam ímanes em neodímio de alta potência para fornecer um verdadeiro som de alta definição numa gama dinâmica ampla, reproduzindo até os detalhes mais pequenos.

Conector Lightning™ optimizado para dispositivos iOS

Conector Lightning™ optimizado para dispositivos iOS

Os Philips Fidelio M2L estão equipados com um conector Lightning™, que fornece um sinal digital puro diretamente para os auscultadores. Manter o sinal digital ajuda a reduzir interferências por diafonia e melhora a separação estéreo.

Conversor de digital-analógico e amplificador integrado para música de alta resolução em qualquer local

Conversor de digital-analógico e amplificador integrado para música de alta resolução em qualquer local

O conversor de digital-analógico integrado nos Philips Fidelio M2L proporciona-lhe liberdade e mobilidade para desfrutar da sua música em alta resolução a qualquer altura e em qualquer local. Não tem de se preocupar com acessórios extra quando está fora.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

3

Críticas

3
1

24/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Quality

Great depth of sound and timing. Highly recommended.

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Esta avaliação foi feita para Fidelio M2L Headphones with lightning connector

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07/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Does digital very well

I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.

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12/11/2015

Sverige

Sverige

Bra ljud, men inte överallt...

Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.

Esta avaliação foi feita para Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

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