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Descontinuado
M2L/00
Som em alta resolução
Os auscultadores M2L fornecem o som característico da Fidelio em alta resolução, diretamente para o seu dispositivo iOS, sem distorção ou interferência, graças a um conector Lightning e ao conversor de digital-analógico incorporado. Desfrute de um som puro e detalhado em qualquer local, com estilo.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções em espuma de memória deluxe
Totalmente dobrável
Todos os diafragmas do altifalante são seleccionados cuidadosamente, sintonizados e testados, antes de serem combinados de forma a garantir o som natural mais equilibrado. Os diagramas de 40 mm utilizam ímanes em neodímio de alta potência para fornecer um verdadeiro som de alta definição numa gama dinâmica ampla, reproduzindo até os detalhes mais pequenos.
Os Philips Fidelio M2L estão equipados com um conector Lightning™, que fornece um sinal digital puro diretamente para os auscultadores. Manter o sinal digital ajuda a reduzir interferências por diafonia e melhora a separação estéreo.
O conversor de digital-analógico integrado nos Philips Fidelio M2L proporciona-lhe liberdade e mobilidade para desfrutar da sua música em alta resolução a qualquer altura e em qualquer local. Não tem de se preocupar com acessórios extra quando está fora.
3.7
de 5
3
Críticas
Garythegrom
24/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Quality
Great depth of sound and timing. Highly recommended.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio M2L Headphones with lightning connector
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Ethers19
07/05/2015
United Kingdom
Does digital very well
I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.
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EcHo
12/11/2015
Sverige
Bra ljud, men inte överallt...
Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.
Esta avaliação foi feita para Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt
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