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Descontinuado
Obcecado pelo som
Contacte com o que há de mais recente e espectacular: obtenha agora o fantástico sistema micro DVD clássico 2 em 1 da Philips com reprodução de DVD, CD de WMA e CD de MP3. Descontraia com a sua música e os seus filmes favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo.
100 W
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.
Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.
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3.8
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
PeterK
25/03/2010
Nederland
perfecte set voor slaap-/kinderkamer
Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren
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Esta avaliação foi feita para MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
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revigo
30/12/2018
België
mooi compact en goed systeem
Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.
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Ignatius10
13/06/2013
Nederland
Product is prima
Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima
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