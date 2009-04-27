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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MCM169/12

Obcecado pelo som

Para maior diversão musical, o sistema micro de música clássico da Philips oferece a possibilidade de ripar toda a sua música - directamente de CD para um dispositivo USB. Para além disso, o Dynamic Bass Boost garante um som excelente.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • Ripar CD

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis

Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.