Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
MCM169/12
Obcecado pelo som
Para maior diversão musical, o sistema micro de música clássico da Philips oferece a possibilidade de ripar toda a sua música - directamente de CD para um dispositivo USB. Para além disso, o Dynamic Bass Boost garante um som excelente.
Ripar CD
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.
Críticas
Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.