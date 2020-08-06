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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM2350/12

3.1

| (7) Críticas

Dê potência às suas músicas

Ouça as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio, em CD de MP3 e CD-R/RW com este micro sistema da Philips. Uma potência de saída máxima de 70 W e altifalantes Bass Reflex unem-se para um som amplo e graves dramáticos.

Ver todos os benefícios

Dê potência às suas músicas

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • 70 W

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.1

de 5

7

Críticas

3

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Pontos positivos

Qualité de son

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM2350 Microchaîne

Data de utilização 2020-07-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM2350 Microchaîne

Data de utilização 2020-07-06

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM2350 Microchaîne

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM2350 Microchaîne

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Mit gefällt das Produkt

Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis

Pontos positivos

Guter Klang, schöner Bass

Pontos negativos

Kein Bluetooth

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM2350 Mini Stereoanlage

Data de utilização 2022-01-29

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM2350 Mini Stereoanlage

Data de utilização 2022-01-29

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