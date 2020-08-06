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Descontinuado
MCM2350/12
Dê potência às suas músicas
Ouça as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio, em CD de MP3 e CD-R/RW com este micro sistema da Philips. Uma potência de saída máxima de 70 W e altifalantes Bass Reflex unem-se para um som amplo e graves dramáticos.
CD, CD de MP3, USB, FM
70 W
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
3.1
de 5
7
Críticas
Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Pontos positivos
Qualité de son
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2350 Microchaîne
Data de utilização 2020-07-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2350 Microchaîne
Data de utilização 2020-07-06
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Ludawigo
29/01/2024
Deutschland
Mit gefällt das Produkt
Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis
Pontos positivos
Guter Klang, schöner Bass
Pontos negativos
Kein Bluetooth
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2350 Mini Stereoanlage
Data de utilização 2022-01-29
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2022-01-29