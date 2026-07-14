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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Limpeza profunda em apenas 1 minuto
Lubrificante ativo
Aroma refrescante
Fórmula suave para a pele
A fórmula higiénica exclusiva da Philips combinada com um filtro multigrelha elimina eficazmente os pelos cortados e deixa a sua máquina de barbear 10 vezes mais limpa do que utilizando apenas água*
A fragrância especial da recarga de limpeza tem um cheiro fresco e proporciona-lhe uma sensação de limpeza enquanto se barbeia.
Cada recarga de limpeza Philips é eficaz para cerca de 30 ciclos de limpeza com utilização diária e até três meses com utilização semanal. Isto traduz-se num barbear limpo e higiénico para toda a estação.
3.8
de 5
68
Críticas
80%
recomendam este produto
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2024-05-20
Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2024-05-20
Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2024-04-25
Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2024-04-25
ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga