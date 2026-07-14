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  • Desfrute sempre de um barbear higiénico
  • Desfrute sempre de um barbear higiénico
  • Desfrute sempre de um barbear higiénico
  • Desfrute sempre de um barbear higiénico
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  • Desfrute sempre de um barbear higiénico
  • Desfrute sempre de um barbear higiénico
  • Desfrute sempre de um barbear higiénico

AccessoriesQuick Clean Pod

QCP20/00

3.8
| (68) Críticas | 80% recomendam este produto
Desfrute sempre de um barbear higiénico
A utilização da Quick Clean Pod após cada utilização irá manter a sua máquina de barbear como nova. Removendo eficazmente os pelos cortados, a Quick Clean Pod deixa a sua máquina de barbear 10 vezes mais limpa do que utilizando apenas água*
Ver todos os benefícios

Limpeza profunda em apenas 1 minuto

Desfrute sempre de um barbear higiénico

  • Limpeza profunda em apenas 1 minuto

  • Lubrificante ativo

  • Aroma refrescante

  • Fórmula suave para a pele

Fórmula higiénica exclusiva da Philips combinada com um filtro multigrelha

Fórmula higiénica exclusiva da Philips combinada com um filtro multigrelha

A fórmula higiénica exclusiva da Philips combinada com um filtro multigrelha elimina eficazmente os pelos cortados e deixa a sua máquina de barbear 10 vezes mais limpa do que utilizando apenas água*

Fragrância fresca para um barbear perfeito

Fragrância fresca para um barbear perfeito

A fragrância especial da recarga de limpeza tem um cheiro fresco e proporciona-lhe uma sensação de limpeza enquanto se barbeia.

Uma recarga é eficaz até três meses

Uma recarga é eficaz até três meses

Cada recarga de limpeza Philips é eficaz para cerca de 30 ciclos de limpeza com utilização diária e até três meses com utilização semanal. Isto traduz-se num barbear limpo e higiénico para toda a estação.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

68

Críticas

80%

recomendam este produto

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

España

Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-05-20

Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-05-20

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-04-25

Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2024-04-25

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Avisos legais

  1. ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs. água na recarga