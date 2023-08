Apare pelos do nariz e das orelhas

Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma confortável. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz, não mais do que 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera.