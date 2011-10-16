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Descontinuado
SBCHC8441/00
Inclui 2 auscultadores
Sem os problemas dos cabos e apenas com a liberdade para se mover e apreciar a sua música com estes auscultadores estéreo sem fios via FM - acompanhados de um segundo par de auscultadores para um amigo.
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.
Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.
2.8
de 5
6
Críticas
80%
recomendam este produto
Mic53
16/10/2011
France
Très satisfait.
+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.
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Stellina
15/05/2012
Italia
ECCELLENTE
MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO
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malnaud
16/10/2011
France
Pas de parasite, très bon son
Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.
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