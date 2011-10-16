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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SBCHC8441/00

2.8

| (6) Críticas | 80% recomendam este produto

Inclui 2 auscultadores

Sem os problemas dos cabos e apenas com a liberdade para se mover e apreciar a sua música com estes auscultadores estéreo sem fios via FM - acompanhados de um segundo par de auscultadores para um amigo.

Ver todos os benefícios

Sem fios

Inclui 2 auscultadores

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada

Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

de 5

6

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

16/10/2011

France

France

Très satisfait.

+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.

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Esta avaliação foi feita para SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

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15/05/2012

Italia

Italia

ECCELLENTE

MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO

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16/10/2011

France

France

Pas de parasite, très bon son

Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.

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