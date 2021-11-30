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Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

SCD861/26

3.8
| (298) Críticas
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3.8

de 5

298

Críticas

30/11/2021

Portugal

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Excelente investimento

Das melhores compras que realizei para o meu bebé. Excelentes funcionalidades. Optimo preço/qualidade. Estou muito satisfeita. Utilizei no primeiro filho e usarei para o segundo também.

Pontos positivos

Imagem, som, músicas, alcance

Pontos negativos

Não há

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27/07/2021

Portugal

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Produto muito bom, recomendo

O intercomunicador Baby monitor SCD845/26 é ideal para poder acompanhar o bebé e estar sempre atento aos seus movimentos, È super prático e muito funcional, e não necessitamos de estar sempre no mesmo espaço físico que o bebé para o podermos ter debaixo de olho, o que permite também fazer outras tarefas. Tem uma boa qualidade de imagem, boa qualidade de som com canções de embalar para que o bebé possa adormecer. A bateria também tem uma ótima duração Tem uma luz de presença fantástica. Recomendaria, sem nenhuma dúvida

Pontos positivos

Super prático, funcional . Conseguimos ter sempre o bebé sob controlo

Pontos negativos

Nada a acrescentar

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26/07/2021

Portugal

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Excelente produto para todas as mamãs.

De fácil utilização, até as avós que não ligam as novas tecnologias adoraram e conseguem instalar e utiliza-lo sem dificuldade . A duração da bateria tendo em conta o tempo que fica ligado é muito boa. A luminosidade da câmara que fica no quarto do bebé é muito ténue, o que é fantástico. Não existe a necessidade de ligação a uma rede de internet o que é ótimo pois podemos levar para casa dos avós ou de férias sem a preocupação se temos rede de internet wireless. A câmara tem uma luz de presença caso seja necessário e musica que tanto pode ser ligada na própria câmara como pode ser ligado no monitor. Mas o mais fantástico de tudo é podermos ver o nosso bebé, saber porque estão a chorar sem a necessidade de ir lá constantemente a verificar porque chora. Para as mamãs que tenham bebé traquinas como eu que se viram rebolam e levantam na cama antes de dormir é do melhor que há.

Pontos positivos

Fácil uso e utilização. O melhor para monitorizar bebés desde

Pontos negativos

A base podia vir com uma suplente com outro formato para adaptar quando não há superfícies para por a câmara. a base seria tipo cabo maleável, o qual desse para enrolar a volta das grades do berço. Era uma boa solução para quando vamos para outros sítios, tipo férias e não há onde colocar a câmara.

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