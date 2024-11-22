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Descontinuado

Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.1

| (17) Críticas

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4 orifícios de ventilação extragrandes

4 orifícios de ventilação extragrandes

A ultra air foi desenvolvida para permitir o máximo de fluxo de ar, para que a pele sensível do bebé possa respirar.

A pele mantém-se mais seca ao mesmo tempo que acalma

A pele mantém-se mais seca ao mesmo tempo que acalma

A pele do seu pequenote mantém-se mais seca ao mesmo tempo que o acalma, graças ao design respirável desta chupeta, que cria o máximo de fluxo de ar.

Cantos arredondados para maior conforto ao acalmar

Cantos arredondados para maior conforto ao acalmar

O escudo ultra air é leve e possui cantos arredondados para o conforto do seu bebé.

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Críticas

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3.1

de 5

17

Críticas

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

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Esta avaliação foi feita para Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

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12/07/2021

Nederland

Nederland

Prima apparaat, werkt waar het voor moet werken

Heb het apparaat nu zo'n twee jaar en het zorgt voor frisse lucht in huis. Het filter FY 2420 heb ik driemaal vernieuwd FY 2422 eenmaal Het apparaat staat continu aan. Ik zie en hoor dat het zijn werk prima doet.

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