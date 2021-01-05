Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Philips Avent SCF345/22 ultra air pacifier
Descontinuado
Assistência
SCF345/22
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Eco passport - English (US)
Manual do proprietário
Todas (12)
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Por que razão as chupetas e tetinas Avent são fabricadas em silicone em vez de látex?
As orientações etárias da Philips Avent são importantes?
Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?