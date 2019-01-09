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  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar
  • À prova de derrames, para beber sem sujar

Descontinuado

Philips Avent Copo aprendizagemCopo com bico macio resistente às dentadas

SCF802/02

4.4
| (121) Críticas | 95% recomendam este produto
À prova de derrames, para beber sem sujar
O copo com bico Philips Avent My Grippy tem uma válvula única e é à prova de derrames, confirmado pelas mães! Tem uma textura antideslizante e um formato com contornos para mãos pequenas, o que ajuda as crianças a desenvolver com confiança a capacidade de beberem sozinhas.
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Bico resistente às dentadas para dentes em desenvolvimento

À prova de derrames, para beber sem sujar

  • Copo com bico anti-gotas

  • 300 ml/10 oz

  • 9 m+

  • Embalagem de 1

Válvula avançada – beber sem derrames

Válvula avançada – beber sem derrames

Não há nada como uma boa aventura. Basta perguntar ao seu bebé. E quando eles estão em movimento, este copo à prova de derrames permite beber sem sujar. A válvula exclusiva permite que o líquido saia apenas quando a criança bebe, por isso, não tem de se preocupar com pequenos derrames ou com a queda do copo. 91% das mães comprovam que este copo é à prova de derrames*

Bico macio resistente às dentadas para dentes em crescimento

Bico macio resistente às dentadas para dentes em crescimento

No que diz respeito a beber de forma confortável e fácil, os bebés não só precisam de um bico que seja macio para as gengivas, mas também que seja resistente aos dentes em crescimento. O copo com bico é ideal para ambos os casos.

Forma arredondada e textura antiderrapante

Forma arredondada e textura antiderrapante

O seu filho ficará mais confiante e independente, graças ao design fácil de agarrar deste copo. A sua forma com curvas e textura antiderrapante facilitam o manuseamento pelas mãos mais pequenas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

121

Críticas

95%

recomendam este produto

09/01/2019

Italia

Italia

Mi sono trovata molto bene

Questi prodotto è davvero pratico e utile. Ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

07/01/2019

Italia

Italia

Beccuccio morbido

Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

04/01/2019

Italia

Italia

prodotto semplice da usare

Ho utilizzato questo prodoto per il mio bambino di 14 mesi e mi sono trovato molto bene, la presa è adatta alle dimensioni delle sue mani, non mi sembrava pesante per lui ed il colore era molto accattivante! il beccucio gli permette di bere senza rischiare di bagnarsi, inoltre è facile da pulire e molto resistente alle immancabili cadute subite.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Testes independentes em casa das utilizadoras no Reino Unido, setembro de 2013