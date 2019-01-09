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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Copo com bico anti-gotas
300 ml/10 oz
9 m+
Embalagem de 1
Não há nada como uma boa aventura. Basta perguntar ao seu bebé. E quando eles estão em movimento, este copo à prova de derrames permite beber sem sujar. A válvula exclusiva permite que o líquido saia apenas quando a criança bebe, por isso, não tem de se preocupar com pequenos derrames ou com a queda do copo. 91% das mães comprovam que este copo é à prova de derrames*
No que diz respeito a beber de forma confortável e fácil, os bebés não só precisam de um bico que seja macio para as gengivas, mas também que seja resistente aos dentes em crescimento. O copo com bico é ideal para ambos os casos.
O seu filho ficará mais confiante e independente, graças ao design fácil de agarrar deste copo. A sua forma com curvas e textura antiderrapante facilitam o manuseamento pelas mãos mais pequenas.
4.4
de 5
121
Críticas
95%
recomendam este produto
cami00
09/01/2019
Italia
Parte da promoção
Mi sono trovata molto bene
Questi prodotto è davvero pratico e utile. Ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
IleniaELucrezia
07/01/2019
Italia
Parte da promoção
Beccuccio morbido
Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Psycho91
04/01/2019
Italia
Parte da promoção
prodotto semplice da usare
Ho utilizzato questo prodoto per il mio bambino di 14 mesi e mi sono trovato molto bene, la presa è adatta alle dimensioni delle sue mani, non mi sembrava pesante per lui ed il colore era molto accattivante! il beccucio gli permette di bere senza rischiare di bagnarsi, inoltre è facile da pulire e molto resistente alle immancabili cadute subite.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Testes independentes em casa das utilizadoras no Reino Unido, setembro de 2013