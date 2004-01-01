Termos de pesquisa

      Avent SCY903/01 Natural baby bottle

      SCY903/74

      Infelizmente, este produto não está mais disponível

      Avent SCY903/01 Natural baby bottle

      A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

      A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

      A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

      Pega natural com tetina em forma de mama

      Pega natural com tetina em forma de mama

      A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

      É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

      É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

      Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

      Concebida para reduzir as cólicas e desconforto

      Concebida para reduzir as cólicas e desconforto

      A válvula anticólicas foi concebida para manter o ar fora da barriga do bebé durante a alimentação, de modo a reduzir as cólicas e o desconforto.

      O design antiderrames da tetina evita salpicos e perda de leite

      O design antiderrames da tetina evita salpicos e perda de leite

      A abertura da tetina foi concebida para libertar leite apenas quando o bebé está a alimentar-se. Deste modo, evitamos derrames inesperados.

      Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

      Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

      Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.

      Utilização simples, limpeza fácil e montagem rápida

      Utilização simples, limpeza fácil e montagem rápida

      O gargalo largo do biberão facilita o enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas peças para uma montagem rápida e simples.

      Fácil de segurar mesmo com as mãos pequenas

      Fácil de segurar mesmo com as mãos pequenas

      O biberão ergonómico é fácil de segurar em qualquer ângulo, proporcionando o máximo conforto possível durante a alimentação. Fácil de agarrar com as suas mãos ou com mãos mais pequenas.

      Compatível com toda a gama Philips Avent

      Compatível com toda a gama Philips Avent

      Misture e combine a nossa bomba tira-leite, o biberão e o copo para criar um produto que funcione para si, quando precisar.

      As tetinas e os biberões Natural Response são isentos de BPA*

      As tetinas e os biberões Natural Response são isentos de BPA*

      Os biberões e as tetinas da Philips Avent são fabricados com material sem BPA*.

      Seja paciente enquanto o bebé se adapta

      Seja paciente enquanto o bebé se adapta

      Os nossos novos biberões Natural Response são diferentes dos biberões de fluxo livre. Tal como a amamentação, pode precisar de algumas tentativas até o bebé se habituar, é perfeitamente natural.

