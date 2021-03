Conforme a HSP/HFP Bluetooth - Universal

Bluetooth é uma tecnologia que substitui a emissão via cabos. Bluetooth é uma norma global, por isso os dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes podem interoperar utilizando perfis Bluetooth partilhados. HSP (Perfil do dispositivo) e HFP (Perfil mãos livres) são os perfis necessários para as operações de auscultadores Bluetooth mais comuns. Se o seu telemóvel estiver em conformidade com os perfis HSP ou HFP (o que sucede praticamente qualquer telefone com Bluetooth), estes auscultadores funcionam sem problemas. A palavra de marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Koninklijke Philips Electronics N.V. encontra-se licenciada.