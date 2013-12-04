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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC5111/10

3.3

| (10) Críticas

Liberdade sem fios

Acabaram-se as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5100/10, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.

Ver todos os benefícios

Auscultadores sem fios totalmente recarregáveis

Liberdade sem fios

  • Over-ear

Aro para a cabeça com interior regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente

O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

10

Críticas

2

04/12/2013

España

España

Este producto tiene unas muy buenas prestaciones

Yo tengo unos auriculares de estos y van genial, tanto en sonido, como manejo del auricular, son super comodos, en relación calidad-precio están super bien.

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Esta avaliação foi feita para SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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21/07/2014

France

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Rien à changer

Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.

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21/07/2014

France

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