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Descontinuado
SHC5111/10
Liberdade sem fios
Acabaram-se as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5100/10, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.
Over-ear
Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.
O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.
Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.
3.3
de 5
10
Críticas
CARMEN82
04/12/2013
España
Este producto tiene unas muy buenas prestaciones
Yo tengo unos auriculares de estos y van genial, tanto en sonido, como manejo del auricular, son super comodos, en relación calidad-precio están super bien.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico
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51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil
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51lili
21/07/2014
France
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