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Descontinuado
SHC8525/05
Música excepcional sem fios
Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.
Base de carregamento
Transmissão FM
A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
3.9
de 5
31
Críticas
xop13
18/03/2014
España
excelentes
Muy buena calidad y muy como dos para escuchar la TV
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
greg51100
20/06/2013
France
Super produit !
Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8525 Wireless hi-fi headphones
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Drakh
20/06/2013
France
Super produit !
Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !
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