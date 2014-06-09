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Descontinuado

Auscultadores com auriculares e microfone

SHE1355WT/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Saída dos graves

Com o desempenho de graves melhorado, estes auriculares oferecem música de qualidade confortavelmente aos seus ouvidos. Conveniente microfone no fio para chamadas.

Ver todos os benefícios

para som melhorado

Saída dos graves

  • Diafragmas de 14,8 mm/posterior aberta

  • Auricular

A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado com graves profundos e ricos.

Botão para microfone e chamadas integrado

Botão para microfone e chamadas integrado

Com o botão para microfone e chamadas integrado, pode utilizar este auricular Philips para música e para chamadas a partir do seu telemóvel. Desfrute de chamadas em mãos-livres e atenda e rejeite chamadas facilmente através do seu auricular.

O diafragma do altifalante de 14,8 mm optimiza o conforto de utilização

Suficientemente pequeno para um conforto de utilização perfeito e suficientemente grande para proporcionar um som nítido e sem distorção, o diafragma dos altifalantes de 14,8 mm tem o tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

Especificações técnicas

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