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Descontinuado

Auscultadores

SHE3205BK/00

4.6

| (11) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
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Branco
Branco
Preto
Preto

Graves profundos, som nítido

Desenhados para um ajuste e conforto ideais, os auriculares SHE3205 incluem diafragmas de 14,2 mm e saída de graves para graves profundos e som nítido. O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre música e chamadas. Selecção de seis cores vibrantes, que combinam com o seu relógio Apple.

Ver todos os benefícios

Desenhados para um ajuste confortável com geometria do ouvido

Graves profundos, som nítido

  • Diafragmas de 14,2 mm / abertos

  • Auricular

Desenhados para um ajuste confortável com geometria do ouvido

O design é baseado na geometria do ouvido para uma utilização confortável e adaptação segura para todos.

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas - facilmente para se manter sempre ligado às coisas mais importantes para si.

Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves

Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte e maior sensibilidade numa bobina de voz, oferecendo uma melhor resposta dos graves e melhor qualidade geral do som.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

11

Críticas

100%

recomendam este produto

3
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1

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

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02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

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26/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Immence

Fantastic. One (if not the best )in-ear headphones I have bought EVER. Crystal clear from the lowest bass to the slightest tap of a symbol. Nicely fitting (even in my big ears).

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