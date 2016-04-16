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Descontinuado

Auscultadores

SHE3800BL/00

2.7

| (3) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Púrpura
Púrpura
Rosa
Rosa

Graves extra

Os SHE3800 são pequenos e coloridos e têm um som potente graças aos altifalantes eficientes que fornecem graves ultra dinâmicos. As capas macias com aplicações ovais na saída asseguram uma adaptação ergonómica.

Ver todos os benefícios

Auriculares compactos com saída de som oval

Graves extra

  • Azul

Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si

Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si

As capas estão disponíveis em 3 tamanhos - pequeno, médio e grande - para uma adaptação perfeita e personalizada.

Os diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e preciso

Os diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e preciso

Os diafragmas de altifalante pequenos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som nítido para um maior prazer de audição em movimento.

Saída de som oval ergonómica para uma adaptação verdadeiramente confortável

O formato oval da saída de som tubo surgiu com base numa pesquisa exaustiva relativa ao ouvido humano. Concebido para se adaptar a qualquer ouvido de forma confortável, o formato ergonómico assegura adaptação e conforto óptimos para desfrutar da música ao máximo.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.7

de 5

3

Críticas

4
3

16/04/2016

España

España

Exelente sonido

Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE3800WT Auriculares intrauditivos

Sim, recomendo este produto

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26/08/2014

France

France

ce produit MP3 (2012) est très moyen !

dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.

Esta avaliação foi feita para SHE3800PK In-Ear Headphones

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18/08/2016

France

France

Ne respecte pas ses promesses

Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes

Esta avaliação foi feita para SHE3800PK In-Ear Headphones

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