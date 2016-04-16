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Descontinuado
SHE3800PP/00
Púrpura
O formato oval da saída de som tubo surgiu com base numa pesquisa exaustiva relativa ao ouvido humano. Concebido para se adaptar a qualquer ouvido de forma confortável, o formato ergonómico assegura adaptação e conforto óptimos para desfrutar da música ao máximo.
O design de auricular ultra pequeno assegura uma adaptação perfeita e confortável para bloquear o ruído ambiente, enquanto a sua estrutura fechada fornece um desempenho de graves melhorados.
Os diafragmas de altifalante pequenos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som nítido para um maior prazer de audição em movimento.
2.7
de 5
3
Críticas
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Sim, recomendo este produto
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ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
Esta avaliação foi feita para SHE3800PK In-Ear Headphones
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Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
Esta avaliação foi feita para SHE3800PK In-Ear Headphones
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