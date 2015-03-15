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Descontinuado

Auriculares com microfone

SHE3805BL/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa

Graves extra

Os SHE3805 são pequenos e coloridos e têm um som potente graças aos altifalantes eficientes que fornecem graves ultra dinâmicos. As capas macias com aplicações ovais na saída asseguram uma adaptação ergonómica, enquanto o microfone integrado alterna facilmente entre música e chamadas.

Ver todos os benefícios

Auriculares compactos com saída de som oval

Graves extra

  • Azul

Os diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e preciso

Os diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e preciso

Os diafragmas de altifalante pequenos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som nítido para um maior prazer de audição em movimento.

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas - facilmente para se manter sempre ligado às coisas mais importantes para si.

O compensador de cabo reforçado aumenta a duração e a conectividade

Para aumentar a vida útil dos seus auscultadores, o compensador em borracha macia e o cabo protegem a ligação contra danos causados por torções repetidas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

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