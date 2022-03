Som natural e nítido

Dê o novo entusiasmo à sua vida com os auscultadores CitiScape Indies com cores modernas e urbanas, inspirados nas cidades e nos bairros mais vibrantes. As capas macias com isolamento de ruído preservam o som surpreendentemente nítido e os graves dinâmicos, para uma experiência confortável e envolvente