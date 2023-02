Super desempenho de som Surpreenda-se com o super desempenho de som dos auscultadores SHE 9500. Com o seu design de encaixe perfeito e potentes diafragmas dos altifalantes em neodímio, pode desfrutar do desempenho de som mais surpreendente que uns auscultadores podem proporcionar.

Buy Now This product is only available by subscription +

Infelizmente, este produto não está mais disponível Este produto é elegível para redução do IVA Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras. Auscultadores

This product is currently out of stock Learn More Subscribe now